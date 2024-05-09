Община выступила с заявлением против деструктивных высказываний посла Франции в Армении

Община Западного Азербайджана выразила протест против безответственных и деструктивных высказываний посла Франции в Армении Оливье Декотини.
Как сообщает Report, в заявлении Общины говорится:
"Посол Франции в Армении, азербайджанофоб Оливье Декотини в интервью армянской службе "Радио Свобода" 8 мая 2024 года вновь выступил с безответственными и деструктивными заявлениями, пытаясь обострить ситуацию в регионе и нарушить положительную динамику в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Посол, который утверждает, что Азербайджан якобы удерживает территории Армении под оккупацией и готовится к нападению, прекрасно знает, что все это - выдумки Франции, которая пытается этим оправдать продажу оружия Армении".
Община Западного Азербайджана призывает Францию отказаться от деструктивной политики, не обострять ситуацию в регионе и не препятствовать миру.