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Община выступила с заявлением против деструктивных высказываний посла Франции в Армении

Община выступила с заявлением против деструктивных высказываний посла Франции в Армении Община Западного Азербайджана выразила протест против безответственных и деструктивных высказываний посла Франции в Армении Оливье Декотини.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 14:27
Община выступила с заявлением против деструктивных высказываний посла Франции в Армении

Община Западного Азербайджана выразила протест против безответственных и деструктивных высказываний посла Франции в Армении Оливье Декотини.

Как сообщает Report, в заявлении Общины говорится:

"Посол Франции в Армении, азербайджанофоб Оливье Декотини в интервью армянской службе "Радио Свобода" 8 мая 2024 года вновь выступил с безответственными и деструктивными заявлениями, пытаясь обострить ситуацию в регионе и нарушить положительную динамику в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол, который утверждает, что Азербайджан якобы удерживает территории Армении под оккупацией и готовится к нападению, прекрасно знает, что все это - выдумки Франции, которая пытается этим оправдать продажу оружия Армении".

Община Западного Азербайджана призывает Францию отказаться от деструктивной политики, не обострять ситуацию в регионе и не препятствовать миру.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Fransanın Azərbaycana qarşı iddiaları Ermənistana silah satışına haqq qazandırmaq üçündür

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