Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане.

Как передает Report, об этом посольство Великобритании написало в Twitter.

"Представители министерства обороны Великобритании выступили в качестве приглашенных докладчиков на семинаре, организованном компанией Intelligence-Sec по теме противоминной деятельности и защите от неразорвавшихся боеприпасов в Баку", - говорится в публикации.

Посольство также подчеркнуло, что Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по поддержке противоминной деятельности в Азербайджане.