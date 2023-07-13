Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане.
Как передает Report, об этом посольство Великобритании написало в Twitter.
"Представители министерства обороны Великобритании выступили в качестве приглашенных докладчиков на семинаре, организованном компанией Intelligence-Sec по теме противоминной деятельности и защите от неразорвавшихся боеприпасов в Баку", - говорится в публикации.
Посольство также подчеркнуло, что Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по поддержке противоминной деятельности в Азербайджане.
Representatives of Ministry of Defence were delighted to be guest speakers at the Intelligence-Sec organised seminar on mine action and explosive ordnance in Baku.