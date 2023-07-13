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Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане

Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 12:34
Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане

Великобритания продолжает поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане.

Как передает Report, об этом посольство Великобритании написало в Twitter.

"Представители министерства обороны Великобритании выступили в качестве приглашенных докладчиков на семинаре, организованном компанией Intelligence-Sec по теме противоминной деятельности и защите от неразорвавшихся боеприпасов в Баку", - говорится в публикации.

Посольство также подчеркнуло, что Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по поддержке противоминной деятельности в Азербайджане.

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Версия на английском языке Britain continues its commitment to supporting mine action efforts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Azərbaycanda minalarla mübarizəni dəstəkləməyə davam edir

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