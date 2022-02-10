В ADA открылась конференция по симуляции модели Движения неприсоединения

В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения (ДН).

В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения (ДН).

Как передает Report, на открытии выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, руководитель Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров, а также проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

По словам Ф. Джафарова, планируется открыть постоянный офис симуляции моделей различных международных организаций. Фонд молодежи Азербайджана реализовал ряд проектов, в том числе организовывает симуляции модели ООН и других международных структур.

Проректор университета Ф. Исмаилзаде отметил, что подобные симуляции дают молодежи навыки работы в команде и позволяют подготовиться к будущей деятельности и достижению будущих целей.

Движение неприсоединения, крупнейшая после ООН международная организация, отметила в прошлом году свое 60-летие. В организации, деятельность которой основывается на принципах укрепления мира и глобальной солидарности, в настоящее время председательствует Азербайджан.