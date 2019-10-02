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В странах СЕ могут применить единое правило к институту омбудсмена

​В странах СЕ могут применить единое правило к институту омбудсмена

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о деятельности омбудсменов.

Как сообщает французское бюро Report, в документе говорится, что в странах-членах СЕ уполномоченные по правам человека действуют в соответствии со своими собственными правилами.

По этой причине ПАСЕ призывает разработать и применить общие правила по деятельности омбудсмена во всех странах-членах структуры.

Резолюция призывает государства-члены поддерживать, расширять и держать деятельность омбудсменов в центре внимания.

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