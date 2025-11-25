В Нахчыване создана Платформа НПО стран ОТГ
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 17:28
Создана Платформа НПО стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает местное бюро Report, решение принято на Форуме солидарности НПО стран ОТГ в Нахчыване.
Председателем Платформы избран депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов.
На Платформе представлены НПО из 8 стран, являющихся членами ОТГ и наблюдателями при организации.
