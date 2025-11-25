Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Нахчыване создана Платформа НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 17:28
    Создана Платформа НПО стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает местное бюро Report, решение принято на Форуме солидарности НПО стран ОТГ в Нахчыване.

    Председателем Платформы избран депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов.

    На Платформе представлены НПО из 8 стран, являющихся членами ОТГ и наблюдателями при организации.

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Platforması təsis olunub
    Platform of NGOs from OTS members established in Azerbaijan's Nakhchivan

