Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Platforması təsis olunub
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 17:04
Naxçıvan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin QHT-lərinin Platforması təsis olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə qərar TDT ölkələri qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvanda keçirilən Həmrəylik Forumunda qəbul edilib.
Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov Platformanın sədri seçilib.
Platformada TDT üzvü olan və təşkilatda müşahidəçi qismində iştirak edən 8 ölkənin QHT-ləri təmsil olunur.
