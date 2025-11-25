İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Platforması təsis olunub

    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:04
    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Platforması təsis olunub

    Naxçıvan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin QHT-lərinin Platforması təsis olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə qərar TDT ölkələri qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvanda keçirilən Həmrəylik Forumunda qəbul edilib.

    Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov Platformanın sədri seçilib.

    Platformada TDT üzvü olan və təşkilatda müşahidəçi qismində iştirak edən 8 ölkənin QHT-ləri təmsil olunur.

    В Нахчыване создана Платформа НПО стран ОТГ
    Platform of NGOs from OTS members established in Azerbaijan's Nakhchivan

