В Москве прошел вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в России организовало вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Москве.

Посольство Азербайджана в России организовало вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Москве.

Как передает Report, среди гостей вечера были известные политические и общественные деятели, друзья и соратники Гейдара Алиева, послы дружественных стран.

Открывая вечер памяти посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу отметил, что с 2006 года в здании посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации проводится день памяти выдающегося сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Я о Гейдаре Алиевиче Алиеве могу говорить часами, потому что в моей судьбе этот человек сыграл особую роль. Будучи композитором, артистом в советское время, я общался с ним как с большим руководителем. Естественно, все успехи творческих людей Азербайджана на рубеже 1960-1970 годов были связаны с именем Гейдара Алиева. Потом я стал министром культуры. И в 1993 году, когда Гейдар Алиевич вернулся, он счел нужным оставить меня на этой должности. Я 10 лет работал в его команде как министр культуры. Это огромная школа, человеческая и жизненная, школа того, как вообще жить и работать, и как приносить пользу своему народу, своему государству. В моей жизни роль Гейдара Алиевича Алиева огромна", - заявил Полад Бюльбюльоглу.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, со своей стороны, отдал должное сыну Гейдара Алиева, президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, который, "выполняя волю своего великого отца, сделал Азербайджан энергонезависимым государством с процветающей экономикой, не стал оставлять детям и внукам кровоточащую проблему Карабаха, а продемонстрировал миру, что способен решать самые тяжелые и нестандартные задачи.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев поделился воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве.

В рамках вечера состоялась презентация книги председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова «Не истает в памяти».

В книге собраны воспоминания А.Лиханова о времени становления фонда и той неоценимой роли, которую сыграл в этом деле будучи первым заместителем Председателя правительства СССР Гейдар Алиев.

Яркие, живые воспоминание об Гейдаре Алиеве, разговоры с ним, мысли об этом человеке, основанные на дневниковых записях тех лет дополнены редкими фотографиями.