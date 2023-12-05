В Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских стран в расширенном составе

В Москве началась встреча глав МИД прикаспийской "пятерки".

В Москве в особняке МИД России началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств в расширенном составе.

Как сообщает российское бюро Report, заседание открыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:08

В Москве в особняке МИД России началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

В мероприятии под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова также примут участие представители Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Стороны планируют обсудить представляющие взаимный интерес региональные вопросы с упором на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества.

Напомним, что Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию 4 декабря.