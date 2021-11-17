В Московской области установили мемориальную доску азербайджанским солдатам

В поселке Лотошино Московской области состоялось открытие мемориальной доски, увековечившей подвиг азербайджанских солдат, погибших в ходе Второй мировой войны.

В поселке Лотошино Московской области состоялось открытие мемориальной доски, увековечившей подвиг азербайджанских солдат, погибших в ходе Второй мировой войны.

Как сообщает российское бюро Report, на открытие памятника приехали представители азербайджанских диаспор Москвы и Подмосковья.

В сентябре 1941 года немецкие войска начали операцию "Тайфун" по окружению и захвату Москвы. Лотошинский район находился на пути продвижения врага к столице. В ходе боев погибло много солдат советской армии, в числе которых были и азербайджанцы.

Имена пяти азербайджанцев увековечены на мемориальной доске - Бехбудов, Раджабов, Хаджиев, Шафиев, Юсупов.

Представители азербайджанской диаспоры рассказали, что для них большая честь принимать участие в открытие мемориальной доски своим соотечественникам, которые отважно, не щадя своей жизни, били врага на подступах к Москве: "Их героическая смерть- пример того, как надо любить свою Родину. Молодое поколение должно знать историю, имена героев, благодаря подвигу которых мы сегодня живем и имеем мир без войны", - сказали они.

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.