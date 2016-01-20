В Молдове прошли мероприятия, посвященные трагическим событиям 20 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Молдове с участием общественных организаций и активистов Конгресса Азербайджанцев Молдовы (КАМ) провели мероприятия, посвященные 26-й годовщине трагедии 20 Января. Как сообщает Report cо ссылкой на посольство, по инициативе Общественной Палаты Республики Молдова были организованы общественные слушания, посвященные трагедии в Баку.

В начале церемонии присутствующие почтили память жертв трагедии минутой молчания. Перед многочисленными участниками слушаний выступили руководитель Общественной Палаты Республики Молдова, бывший Омбудсман Республики Молдова, известный правозащитник Аурелия Григориу, журналист Валерия Бобочел, заместитель председателя КАМ Мухариб Аллахвердиев. Они рассказали о том, что вторжение в Баку крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести.

Было подчеркнуто, что в результате незаконного ввода войск в г. Баку и в районы союзной республики было убито 137 человек, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 человек и многие пропали без вести. Особо подчеркивалась цель тоталитарного режима: подавить стремление азербайджанского народа к независимости и защите своей территориальной целостности.

На памятной церемонии выступил посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев. Он отметил, что день 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана: "Сегодня, чтя память жертв той трагедии в Молдове, мы укрепляем солидарность и дружбу наших народов". Многочисленным участникам митинга были розданы информационные материалы, посвященные скорбной дате.

Участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм о трагедии 20 Января в Баку.

Также сотрудники посольства вместе с представителями молдавской общественности и азербайджанской диаспоры возложили цветы – алые гвоздики к памятной табличке на Азербайджанской аллее шехидов "Шуша", открытой Посольством на Мемориале павших За Родину - "Eternitate" ("Вечность") в Кишиневе.