В МИД Украины поступило обращение о признании Ходжалинского геноцида

В Министерство иностранных дел Украины поступило обращение о начале процедуры в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

В Министерство иностранных дел Украины поступило обращение о начале процедуры в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, обращение было подписано депутатом Верховной Рады Украины, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Людмилой Марченко.

В обращении отмечается, что в письме, поступившем в Верховную Раду от сопредседателя Рады азербайджанцев Украины, председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, был поднят вопрос о признании Ходжалинского геноцида.

Депутат отметила, что события 30-летней давности в Ходжалы явно имеют признаки геноцида. В этой связи законодательными органами многих стран и международными организациями уже подтверждено, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества.

"Признание Ходжалинской трагедии как геноцида будет способствовать восстановлению исторической справедливости, укреплению дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном”, – говорится в обращении.

Людмила Марченко, используя свои депутатские полномочия, попросила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу начать процедуру признания геноцида.

Напомним, что в октябре прошлого года при поддержке Милли Меджлиса и Госкомитета по работе с диаспорой состоялся визит членов межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан в нашу страну. Побывавшие в Гяндже и Агдаме украинские депутаты в совместном заявлении по итогам визита отметили, что мир не должен оставаться равнодушным к этим терактам.