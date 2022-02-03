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В МИД Украины поступило обращение о признании Ходжалинского геноцида

В МИД Украины поступило обращение о признании Ходжалинского геноцида В Министерство иностранных дел Украины поступило обращение о начале процедуры в связи с признанием Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 18:25
В МИД Украины поступило обращение о признании Ходжалинского геноцида

В Министерство иностранных дел Украины поступило обращение о начале процедуры в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, обращение было подписано депутатом Верховной Рады Украины, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Людмилой Марченко.

В обращении отмечается, что в письме, поступившем в Верховную Раду от сопредседателя Рады азербайджанцев Украины, председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, был поднят вопрос о признании Ходжалинского геноцида.

Депутат отметила, что события 30-летней давности в Ходжалы явно имеют признаки геноцида. В этой связи законодательными органами многих стран и международными организациями уже подтверждено, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества.

"Признание Ходжалинской трагедии как геноцида будет способствовать восстановлению исторической справедливости, укреплению дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном”, – говорится в обращении.

Людмила Марченко, используя свои депутатские полномочия, попросила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу начать процедуру признания геноцида.

Напомним, что в октябре прошлого года при поддержке Милли Меджлиса и Госкомитета по работе с диаспорой состоялся визит членов межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан в нашу страну. Побывавшие в Гяндже и Агдаме украинские депутаты в совместном заявлении по итогам визита отметили, что мир не должен оставаться равнодушным к этим терактам.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN-ə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı müraciət olunub

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