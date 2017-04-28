В мае Баку посетит делегация индонезийских предпринимателей

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Индонезия заинтересована в укреплении торговых связей с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани на встрече с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым.
По словам посла, за время его пребывания на посту посла в Азербайджане были совершены ряд визитов. По мнению дипломата, страны имеют перспективы для развития в области промышленности.
В ходе встречи посол также сообщил, что в мае Баку посетит делегация из 35 индонезийских бизнесменов, включая представителей крупных государственных предприятий.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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