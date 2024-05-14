Пашинян: Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его

Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его.

Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в своем выступлении на "Копенгагенском саммите демократии" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, несмотря на все вызовы, Армения верит в то, что истинным и самым желанным спутником демократии является долговечный и стабильный мир.

"Мое правительство взяло на себя свою долю ответственности за это. Недавно мы достигли соглашения с Азербайджаном о начале процесса демаркации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что при демаркации нам просто предстоит воспроизвести административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которые, согласно Алма-Атинской декларации, становятся государственными границами", - отметил он.

Напомним, что Пашинян находится с рабочим визитом в Дании.