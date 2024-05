Дипломатия и укрепление доверия - это единственный надежный путь к достижению долгосрочного мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг написал на своей странице в соцсети "Х".

Ян Борг также выразил благодарность главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову за содержательную дискуссию о будущей роли ОБСЕ на Южном Кавказе и за его пределами.

ОБСЕ приветствует и поддерживает усилия Азербайджана и Армении по построению лучшего будущего для народов региона, подчеркнул действующий председатель организации.