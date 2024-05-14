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Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая"

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая" Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая".
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 16:06
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику Одного Китая

Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

Было подчеркнуто, что в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана были осуждены проведенные на Тайване выборы и еще раз выражена поддержка территориальной целостности Китая. Глава государства сказал, что в мире все еще проявляются тенденции поддержки сепаратизма и проведения политики, основанной на двойных стандартах.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan Çinin ərazi bütövlüyünü və “Vahid Çin” siyasətini daim dəstəkləyib

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