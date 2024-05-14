Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая"

Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая".

Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Одного Китая".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

Было подчеркнуто, что в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана были осуждены проведенные на Тайване выборы и еще раз выражена поддержка территориальной целостности Китая. Глава государства сказал, что в мире все еще проявляются тенденции поддержки сепаратизма и проведения политики, основанной на двойных стандартах.