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Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси перспективы развития сотрудничества

Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси перспективы развития сотрудничества Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси перспективы развития сотрудничества
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 20:05
Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси перспективы развития сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече была отмечена значимость государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, выражена уверенность в том, что визит придаст новый импульс укреплению дружеских отношений между двумя странами.

Также подчеркнута важность 14-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Минске в июне текущего года.

Выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov belaruslu rəsmi ilə gələcək qarşılıqlı fəaliyyət perspektivlərini müzakirə edib

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