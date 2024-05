Азербайджан и Сингапур обсудили межпарламентское сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Сингапура Си Киан Пенгом.

Как сообщает Report, об этом Гафарова написала в соцсети "X".

"В рамках встречи обсудили межпарламентские связи, а также сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе Парламентской сети Движения неприсоединения", - написала Гафарова.