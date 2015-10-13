В Киеве состоялось заседание рабочей подгруппы ГУАМ под председательством азербайджанской стороны

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 12-13 октября в Секретариата ГУАМ в Киеве состоялось 17-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в работе указанного рабочего органа ГУАМ, которая проходила под председательством азербайджанской стороны, являющейся координатором подгруппы, приняли участие делегации государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

На заседании состоялся обмен информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Следующее заседание состоится в апреле-мае 2016 г.