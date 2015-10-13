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    В Киеве состоялось заседание рабочей подгруппы ГУАМ под председательством азербайджанской стороны

    Состоялся обмен информацией в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 12-13 октября в Секретариата ГУАМ в Киеве  состоялось 17-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в работе указанного рабочего органа ГУАМ, которая проходила под председательством азербайджанской стороны, являющейся координатором подгруппы, приняли участие делегации государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. 

    На заседании состоялся обмен информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

    Следующее заседание состоится в апреле-мае 2016 г.

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