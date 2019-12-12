В Киеве состоялось пленарное заседание глав правительств стран-членов ГУАМ

В столице Украины городе Киеве состоялось пленарное заседание глав правительств стран-членов ГУАМ.

Как сообщает "Report", на заседании Азербайджан представляла делегация под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о вопросах развития экономических, политических, научных, культурных связей между государствами-членами ГУАМ, перспективах совместной деятельности в международных организациях, разработке новой программы действий по разрешению конфликтов в странах-членах структуры.

Отметив, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию всесторонних связей с государствами-членами ГУАМ, заместитель премьер-министра Али Ахмедов рассказал об эффективных результатах международных инфраструктурных проектов, реализованных за последние годы в регионе с участием нашей страны. По его словам, ГУАМ является благоприятной платформой для развития экономических, торговых связей между странами. Крупные транспортные, энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном, создают прочную основу для развития торгово-экономических отношений между странами-членами ГУАМ.

Али Ахмедов подчеркнул, что в период председательства Азербайджана в ГУАМ в 2020 году будет, главным образом, продолжена работа по принятию инфраструктурных, энергетических, торговых проектов. Участники встречи выразили солидарность в вопросах суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных международным сообществом.

Выступившие на заседании премьер-министр Украины Алексей Гончарук, премьер-министр Молдовы Ион Кику и премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказали о достижениях организации на международной арене за годы ее деятельности, задачах структуры. Они подчеркнули важность обсуждения вопросов создания свободной экономической зоны между странами ГУАМ, обеспечения устойчивого развития, активизации связей в сфере транспорта, энергетики, туризма, науки и культуры и усиления интеграционных процессов.

Состоялось подписание протокола по итогам заседания и протокола о совместном сотрудничестве таможенных управлений стран-членов структуры.

В заключение главы правительств стран ГУАМ провели пресс-конференцию, посвященную дальнейшей стратегии структуры.