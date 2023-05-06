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В Исламабаде отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Исламабаде отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева Посольство Азербайджана в Исламабаде организовало празднование по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера отца-основателя Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 14:42
В Исламабаде отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Пакистане провело мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, в прошедшем в Исламабаде мероприятии приняли участие высокопоставленные лица и представители общественности.

В ходе выступлений было отмечено, что Гейдар Алиев был дальновидным лидером, чья преданность и непоколебимая приверженность Азербайджану преобразили страну и определили ее дальнейший путь развития. На протяжении всей своей жизни общенациональный лидер демонстрировал необыкновенное лидерство, мудрость и глубокую любовь к своему народу.

Кроме того, было подчеркнуто, что благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева была заложена основа для модернизации и развития Азербайджана в различных сферах, включая политику, экономику, культуру и дипломатию. Под его руководством Азербайджан вышел из сложного периода и встал на путь прогресса и процветания.

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