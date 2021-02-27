В Глазго установили баннеры "Справедливость к Ходжалы!"

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и по инициативе председателя Британской азербайджанской общины Фариды Панаховой в городе Глазго были установлены баннеры "Справедливость к Ходжалы!"

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и по инициативе председателя Британской азербайджанской общины Фариды Панаховой в городе Глазго были установлены баннеры "Справедливость к Ходжалы!".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой - цель этой акции в Глазго, как и в других британских городах, - привлечь внимание общественности города к массовой резне, совершенной армянскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Азербайджана 29 лет назад, добиться, чтобы мировая общественность и международные организации услышали справедливый призыв нашего народа.

Чтобы жители Глазго могли получить подробную информацию о Ходжалинском геноциде, на баннерах указана ссылка на портал https://justiceforkhojaly.org/ .

Баннеры "Справедливость к Ходжалы!" планируется демонстрироваться в течение двух недель.