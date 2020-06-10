В ЕС подтвердили дату саммита "Восточного партнерства"

Президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Евросоюза и стран "Восточного партнерства".

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на сайте Европейского Совета.

На 18 июня был запланирован традиционный саммит "Восточного партнерства", но от его проведения отказались из-за пандемии коронавируса, заменив видеоконференцией.

Саммит пройдет под председательством президента Евросовета Шарля Мишеля при участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как ожидается, на саммите примут участие главы 27 стран-членов ЕС, а также лидеры стран "Восточного партнерства": Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы и Украины.

"Лидеры еще раз подтвердят стратегическую важность "Восточного партнерства". Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая значительную поддержку ЕС для преодоления последствий вспышки в регионе "Восточного партнерства", - отмечается в анонсе мероприятия.

Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные цели политики "Восточного партнерства" и развитие результатов после 2020 года, которые должны быть утверждены на саммите в начале 2021 года.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.