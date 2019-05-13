В Брюсселе началось заседание глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

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В Брюсселе началось заседание министров иностранных дел стран ЕС и шести стран-участниц программы "Восточное партнерство".

Как сообщает командированный в Брюссель специальный корреспондент Report, Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Встреча проходит под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерики Могерини.

В ходе нее участники обсудят реализацию программы "Восточное партнерство".

07.00

В Брюсселе сегодня стартуют мероприятия, посвященные 10-летию программы "Восточное партнерство".

Как сообщает Report, 13 мая в столице Бельгии состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС и шести стран-участниц программы Восточное партнерство.

Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерики Могерини. В ходе мероприятия участники обсудят реализацию программы "Восточное партнерство".

Вечером 13 мая председатель Европейского совета Дональд Туск организует прием в честь глав государств и правительств стран-членов "Восточного партнерства". На приеме также примут участие бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции, являющиеся инициаторами проекта "Восточное партнерство" Радослав Сикорский и Карл Бильдт.

Также в брюссельском центре искусств "Bozar" пройдет концертная программа, на которой выступят джазовый оркестр Брюсселя и музыканты из стран "Восточного партнерства".

14 мая в здании Европейской комиссии пройдет конференция высокого уровня под председательством главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. В конференции примут участие главы государств и правительств стран «Восточного партнерства».