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    ​В Баку состоялась презентация "Мексика сегодня"

    В ходе мероприятия посол Мексики рассказал об основных показателях мексиканской экономики, культуре и биоразнообразии страны

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини выступил с презентацией "Мексика сегодня" перед педагогами и студентами переводческого факультета Азербайджанского университета языков.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в ходе мероприятия посол отметил основные показатели мексиканской экономики, богатство культуры и биоразнообразия, а также туристические возможности своей страны.

    Затем началась художественная часть мероприятия, в которой студенты университета и группа "Мариачи Баку" исполнили традиционные мексиканские песни, которые публика встретила с большим интересом.

    Посол Лабардини отметил важность развития двусторонних связей в сфере образования. В свою очередь, преподавательский состав выразил желание касательно продолжения связей сотрудничества с этим дипломатическим представительством.

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