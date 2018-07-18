В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Италии

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 18 июля состоялась церемония официальной встречи президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии.

Президенты обошли строй почетного караула.

Президент Италии Серджо Маттарелла приветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Серджо Маттарелле, члены итальянской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.