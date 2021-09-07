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В Баку откроется избирательный участок в связи с выборами в Госдуму России

В Баку откроется избирательный участок в связи с выборами в Госдуму России 19 сентября в Баку открывается избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.
Внешняя политика
7 сентября 2021 г. 16:33
В Баку откроется избирательный участок в связи с выборами в Госдуму России

19 сентября в Баку открывается избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.

Как сообщает Report, участок будет расположен в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане по адресу: ул.Бакиханова, 17.

Голосование пройдет с 8 до 20 часов по местному времени.

Отмечается, что граждане, имеющие регистрацию в Москве, Севастополе или в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, могут по своему выбору проголосовать на избирательном участке или через Интернет. Соответствующее заявление необходимо подать на портале Госуслуг до 13 сентября.

Для участия в голосовании в Посольстве предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет.

Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, то есть действительный (не просроченный) загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт.

Если загранпаспорт просрочен или утерян, можно проголосовать по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации (подлежит обмену по достижении возраста 20 и 45 лет).

На участке будут приняты меры социального дистанцирования в связи с эпидемией коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadakı seçkilərlə bağlı Bakıda seçki məntəqəsi açılacaq

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