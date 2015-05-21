В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялся коктейльный прием

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В столице Австрии Вене в Азербайджанском культурном центре состоялся коктейльный прием.

Как сообщает Report, на мероприятии также участвовал представитель Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2015" Эльнур Гусейнов.

Мероприятие посетили делегации из Литвы, Латвии, Мальты, Швеции и Сан-Марино, а также поклонники и пресса. На мероприятии помимо этого также представили Европейские игры, которые состоятся в Баку 12-28 июня.

Участники вечера почтили также память жертв, погибших 19 мая в Баку в результате сильного пожара в жилом доме. Память жертв пожара почтили минутой молчания.

После этого Эльнур Гусейнов исполнил свою конкурсную песню "Hour of the Wolf", а также азербайджанские народные песни и известные хиты. Бэк-вокалисты Эльнура пели вместе с ним и исполняли сольные композиции. Всем выступающим аккомпанировал известный азербайджанский пианист и композитор Исфар Сарабский.

В конце вечера Э.Гусейнов сделал подарок представителям руководства города, подарив им азербайджанский музыкальный инструмент тар, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.