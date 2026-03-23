В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. граждан

С 8:00 28 февраля до 10:00 23 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 2 949 граждан 76 стран.

Как сообщает Report, из них 488 являются гражданами нашей страны.

Среди эвакуированных также 722 гражданина Китая, 325 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 168 - Индии, 148 - Пакистана, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 54 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 22 - Канады, 19 - Франции, по 18 - Саудовской Аравии и Японии, 17 - Грузии, 15 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии, Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана, Мексики, США, по 10 - Великобритании, Беларуси, Болгарии, Демократической Республики Конго, по 8 - Бразилии, Судана, по 6 - Словакии, Бельгии, Румынии, ОАЭ.

Кроме того, среди эвакуированных по 5 граждан Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии, Нидерландов, по 3 - Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра, Словении, Мьянмы.

Из Ирана в Азербайджан также были эвакуированы по 1 гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы.