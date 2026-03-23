İrandan Azərbaycana indiyədək 76 ölkənin 2 949 vətəndaşı təxliyə olunub
- 23 mart, 2026
- 17:54
İrandan fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 23-ü saat 10:00-dək Azərbaycana 76 ölkənin ümumilikdə 2 949 vəntəndaşı təxliyə olunub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, təxliyə olunanların 488 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.
Eyni zamanda, Çinin 722, Rusiyanın 325, Banqladeşin 198, Tacikistanın 187, Hindistanın 168, Pakistanın 148, Omanın 80, İndoneziyanın 68, İranın 54, İtaliyanın 44, Əlcəzairin 30, İspaniyanın 26, Almaniyanın 23, Kanadanın 22, Fransanın 19, Səudiyyə Ərəbistanı və Yaponiyanın hərəsinin 18, Gürcüstanın 17, Özbəkistanın 15, Polşa, İsveçrə, Nigeriyanın hərəsinin 13, Macarıstan və Bəhreynin hərəsinin 12, Qazaxıstan, Meksika, ABŞ-nin hərəsinin 11, Böyük Britaniya, Belarus, Bolqarıstan, Konqo Demokratik Respublikasının hərəsinin 10, Braziliya, Sudanın hərəsinin 8, Slovakiya, Belçika, Rumıniya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərəsinin 6 vətəndaşı təxliyə edilib.
Bundan başqa, təxliyə edilənlər arasında Serbiya, Çexiya, İsveç, Əfqanıstan, Avstraliya, Avstriya, Yunanıstan, Vyetnamın hərəsinin 5, İordaniya, Filippin, Türkiyə, Ukrayna, Şri-lanka, Küveyt, Finlandiya, Niderlandın hərəsinin 4, Qətər, Xorvatiya, Danimarka, Norveçin hərəsinin 3, Nepal, Livan, Yəmən, Qırğızıstan, Kipr, Sloveniya, Myanmanın hərəsinin 2 vətəndaşı var.
İrandan Azərbaycana Tunis, Cənubi Afrika Respublikası, Maldiv adaları, Kuba, Vatikan, Argentina, Bosniya və Herseqovina, Latviya, Misir, Beliz və Dominikanın hərəsinin 1 vətəndaşı təxliyə olunub.