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В Анталье состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Анталье состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России В Анталье (Турция) состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.
Внешняя политика
10 марта 2022 г. 22:05
В Анталье состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

В рамках участия дипломатического форума в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как передает Report, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине, переговорах между Россией и Украиной и путях решения вопроса.

На встрече главы ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений, создание возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией путем устранения оккупационного фактора, открытие коммуникационных и транспортных линий.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

21:01

В Анталье (Турция) состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, об этом заявила в Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча состоялась в кулуарах Дипломатического форума в Анталье, который пройдет с 11 по 13 марта.

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Версия на азербайджанском языке XİN Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrovun görüşünə dair məlumat yayıb

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