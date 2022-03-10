В Анталье состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Анталье (Турция) состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

В рамках участия дипломатического форума в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как передает Report, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине, переговорах между Россией и Украиной и путях решения вопроса.

На встрече главы ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений, создание возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией путем устранения оккупационного фактора, открытие коммуникационных и транспортных линий.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

21:01

В Анталье (Турция) состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, об этом заявила в Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча состоялась в кулуарах Дипломатического форума в Анталье, который пройдет с 11 по 13 марта.