В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа, правительства Республики Парагвай и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние братские приветствия по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю братскому народу Азербайджана мира, счастья и процветания, постоянного укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.
Ваше превосходительство, еще раз заявляю Вам о высочайшем уважении и почтении".