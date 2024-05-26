В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа, правительства Республики Парагвай и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние братские приветствия по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю братскому народу Азербайджана мира, счастья и процветания, постоянного укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, еще раз заявляю Вам о высочайшем уважении и почтении".