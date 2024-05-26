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В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 16:24
В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа, правительства Республики Парагвай и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние братские приветствия по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю братскому народу Азербайджана мира, счастья и процветания, постоянного укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, еще раз заявляю Вам о высочайшем уважении и почтении".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir

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