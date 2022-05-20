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Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень

Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень Декларация о союзническом взаимодействии вывела отношения Азербайджана и России на новый уровень.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 16:35
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень

Декларация о союзническом взаимодействии вывела отношения Азербайджана и России на новый уровень.

Об этом Report заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

По его словам, подписание этого документа стало знаменательным политическим событием для двух стран: "Между народами России и Азербайджана сложились традиционно дружеские, братские отношения. И подписание декларации выводит их на качественно новый уровень. Это отношения стратегического партнерства, взаимной поддержки и солидарности.

И я рад и горд тем обстоятельством, что это произошло при моей жизни. Это залог того, что мои дети, приезжая сюда, будут ощущать такое же родство с вашим народом, какое испытываю сегодня я", -заявил И. Умаханов в Баку.

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В Декларации содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке Umaxanov: “Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər yeni səviyyəyə yüksəlib”
Версия на английском языке Umakhanov: Azerbaijan-Russia ties reach new level

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