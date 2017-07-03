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    Ульяновская область России намерена сотрудничать с Азербайджаном в области предоставления госуслуг гражданам

    Губернатор Ульяновской области встретился с начальником международного отдела службы ASAN

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Губернатор Ульяновской области России Сергей Морозов встретился с начальником международного отдела Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Эльнуром Гумбатовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт губернатора и правительства Ульяновской области, стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества, которое планируется закрепить меморандумом.

    "В Азербайджане удалось многого добиться в развитии высоких технологий, которые работают на благо простых людей. И важно, что сегодня у нас есть возможность использовать этот уникальный опыт в Ульяновской области вместе с нашими наработками, которые включены в концепцию "Умный регион", – отметил Сергей Морозов.

    Э.Гумбатов же представил губернатору работу центров "ASAN" в Азербайджане. По его словам, взаимодействие может касаться таких сфер, как оказание господдержки семейному бизнесу, развитие ИТ-технологий, повышение скорости оказания госуслуг.

    "На данный момент российско-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне, почему бы не связать и в этом направлении наши добрососедские отношения", – отметил Э.Гумбатов.

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