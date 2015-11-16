Туск: действия России ведут к увеличению потока беженцев

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Нынешний президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что удары с воздуха, которые Россия наносит по умеренной, как он выразился, оппозиции в Сирии, приводят к увеличению числа беженцев, стремящихся в Европу, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Выступая на саммите "Большой двадцатки" в Турции, Туск отметил, что военные действия в Сирии должны сосредоточиться на боевиках "ИГИЛ", а России и США следует сотрудничать в борьбе с этой группировкой.

Ранее президент США Барак Обама заявил о своей солидарности с Францией.

В ходе совместного выступления с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Обама подчеркнул, что убийство людей по извращенным идеологическим принципам является нападением на цивилизованный мир.