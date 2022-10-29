Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана

Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана.
Об этом в интервью Report заявила находящаяся в Шуше член турецкого клуба путешественников, международная путешественница Нуршен Йылдырым.
Путешественница с удовольствием посетила Шушу, о которой была наслышана: "Благодаря героизму, проявленному азербайджанскими военнослужащими в 44-дневной Отечественной войне, сегодня мы можем с чувством гордости путешествовать по освобожденным от оккупации территориям. Жизнь здесь уже начала возрождаться. Мы надеемся, что восстановительно-строительные работы на всех освобожденных территориях будут вскоре завершены, и люди навсегда вернутся в свои дома".