Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана

Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана

Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана.

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Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана. Об этом в интервью Report заявила находящаяся в Шуше член турецкого клуба путешественников, международная путешественница Нуршен Йылдырым. Путешественница с удовольствием посетила Шушу, о которой была наслышана: "Благодаря героизму, проявленному азербайджанскими военнослужащими в 44-дневной Отечественной войне, сегодня мы можем с чувством гордости путешествовать по освобожденным от оккупации территориям. Жизнь здесь уже начала возрождаться. Мы надеемся, что восстановительно-строительные работы на всех освобожденных территориях будут вскоре завершены, и люди навсегда вернутся в свои дома". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Turkish traveler: Shusha is as important for Turkiye as it is for Azerbaijan