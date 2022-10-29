О нас

Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана

Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана.
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 15:59
Турецкая путешественница: Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана

Город Шуша важен для Турции так же, как и для Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявила находящаяся в Шуше член турецкого клуба путешественников, международная путешественница Нуршен Йылдырым.

Путешественница с удовольствием посетила Шушу, о которой была наслышана: "Благодаря героизму, проявленному азербайджанскими военнослужащими в 44-дневной Отечественной войне, сегодня мы можем с чувством гордости путешествовать по освобожденным от оккупации территориям. Жизнь здесь уже начала возрождаться. Мы надеемся, что восстановительно-строительные работы на всех освобожденных территориях будут вскоре завершены, и люди навсегда вернутся в свои дома".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish traveler: Shusha is as important for Turkiye as it is for Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyah: "Şuşa bizim üçün də önəmli şəhərdir"

Самое читаемое

Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi