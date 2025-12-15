Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

НАТО в 2026 году продолжит активный диалог с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в Азербайджане, выполняющий функции одного из послов контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Баку, Тобиас Лоренцсон.

Говоря в целом о взаимодействии Альянса и Азербайджана, Лоренцсон подчеркнул, что между официальными лицами НАТО и азербайджанскими коллегами осуществляются регулярные политические контакты на высоком уровне:

"Ожидается, что контакты продолжатся в наступающем 2026 году".

Тобиас Лоренцсон подчеркнул, что делегация постоянных представителей 15 стран - членов НАТО, включая Швецию и Словакию, в начале ноября 2025 года посетила Баку. В рамках визита обсуждался широкий круг вопросов - от перспектив дальнейшего укрепления партнерства между НАТО и Азербайджаном до региональной безопасности и взаимодействия

"В ходе визита делегация провела встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Хикметом Гаджиевым. (...) Отдельное внимание также уделялось процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал посол.

Лоренцсон добавил, что у НАТО пока нет планов по открытию представительства в Азербайджане: "У НАТО есть одно представительство по связям на Южном Кавказе, которое находится в Тбилиси. Это представительство охватывает не только Грузию, но также Азербайджан и Армению. В настоящее время нет планов открывать аналогичное представительство здесь, в Баку".

Отметим, что в 2025-2026 годах функции контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Азербайджане выполняют дипломатические миссии Словакии и Швеции.

С полной версией интервью с послами можно ознакомиться по ссылке.