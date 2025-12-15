Азербайджан направил запрос на участие в нескольких учениях НАТО в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

Более 30 лет Азербайджан поддерживает и развивает партнерские отношения с Организацией Североатлантического договора (НАТО). С момента установления сотрудничества страна активно участвует в совместных учениях и программах альянса, что способствует укреплению обменом опытом и развитию стандартов безопасности. Регулярно происходят официальные визиты представителей НАТО в Азербайджан, включая визиты на высшем уровне: в марте 2024 года Баку посетил тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что подчеркнуло важность двусторонних отношений.

В целях дальнейшего расширения партнерства НАТО приняло решение открыть в Азербайджане контактные посольства альянса. На 2025-2026гг роль данных контактных миссий выполняют дипломатические представительства Швеции и Словакии в Баку, обеспечивая связь между странами-партнерами и НАТО, а также поддерживая обмен опытом, консультации и организацию совместных инициатив.

Послы контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Азербайджане - Эльчин Гасымов (Словакия) и Тобиас Лоренцсон (Швеция) - в эксклюзивном интервью Report рассказали о текущем состоянии партнерства, ключевых направлениях деятельности контактных миссий и их роли в содействии визитам и диалогу между Азербайджаном и НАТО.

Недавно Азербайджан посетила делегация НАТО. В чем заключалась основная цель их визита и какие темы были затронуты во время переговоров в Баку?

Т. Лоренцсон: Да, верно. Делегация постоянных представителей 15 стран - членов НАТО, включая Швецию и Словакию, недавно посетила Баку (в начале ноября 2025 года - ред.). В ходе визита делегация провела встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Хикметом Гаджиевым. Программа также включала рабочий обед с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, обсуждения с экспертами по внешней политике, обмен мнениями с послом ЕС (Марианой Куюнджич - ред.) и ее командой в Доме-музее братьев Нобель, а также посещение университета ADA.

Обсуждения затронули широкий спектр тем - от перспектив дальнейшего укрепления партнерства между НАТО и Азербайджаном до вопросов региональной безопасности и взаимодействия. Отдельное внимание также уделялось процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В 2025-2026 годах посольства Словакии и Швеции в Баку выполняют функции контактных посольств НАТО. Какие задачи возложены на ваши дипмиссии в этом качестве? И какие практические изменения это может привнести в развитие сотрудничества Азербайджана с Альянсом?

Э. Гасымов: Основная задача контактных посольств НАТО - поддерживать партнерские инициативы альянса и усилия по информированию общественности в стране пребывания, действуя в тесном сотрудничестве с принимающей стороной. В Азербайджане посольства Словакии и Швеции помогают НАТО донести до азербайджанской аудитории информацию о том, что представляет собой НАТО и каковы преимущества партнерства Азербайджана с Североатлантическим блоком.

Например, мы содействовали нескольким визитам сотрудников из Штаб-квартиры НАТО и Офиса связи НАТО в Грузии (с региональным мандатом на Южном Кавказе). С особым удовлетворением отмечаем, что количество таких визитов стабильно растет. Мы также помогли в организации мероприятия по общественной дипломатии в Университете ADA с участием азербайджанских студентов и представителей гражданского общества. Кроме того, мы регулярно распространяем информацию о текущем сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, включая многочисленные программы мобильных учебных групп НАТО, проводимые в стране.

В будущем мы надеемся, что сможем выйти на более широкую общественность и за пределами города Баку.

Есть ли вероятность того, что НАТО откроет представительство в Азербайджане?

Т. Лоренцсон: У НАТО есть одно представительство по связям на Южном Кавказе, которое находится в Тбилиси. Это представительство охватывает не только Грузию, но также Азербайджан и Армению. В настоящее время нет планов открывать аналогичное представительство здесь, в Баку.

Какие направления сотрудничества с Азербайджаном для НАТО являются приоритетными на ближайшие 3-5 лет?

Э. Гасымов: Сотрудничество между НАТО и страной-партнером в значительной степени определяется спросом и зависит как от приоритетов самой страны, так и от интересов Североатлантического блока.

Азербайджан является надежным партнером и сотрудничает со странами-членами НАТО и другими странами-партнерами во многих областях, включая оборону и связанную с ней реформу сектора безопасности, кибербезопасность и борьбу с терроризмом. Азербайджан давно проявляет интерес к поддержке разминирования, а также к защите критически важных энергетических объектов, в том числе от террористических атак.

Азербайджан также внес значительный вклад в миссии и операции под руководством НАТО в Косово и Афганистане и сохраняет заметное присутствие в военных структурах НАТО, благодаря инициативе по созданию партнерских штабных должностей.

Азербайджан ставит целью повысить уровень вооруженных сил страны до стандартов НАТО. Как НАТО планирует взаимодействовать с Азербайджаном в этом направлении?

Т. Лоренцсон: Вы правы, наращивание потенциала и оперативной совместимости вооруженных сил Азербайджана с Североатлантическим союзом является ключевым направлением партнерства НАТО с вашей страной. Присоединение Азербайджана к программе НАТО "Партнерство во имя мира" в 1994 году позволило альянсу и отдельным союзникам оказывать Азербайджану помощь в разработке отдельных подразделений для улучшения взаимодействия с Североатлантическим союзом.

В рамках этой программы Азербайджан развивает подразделения в соответствии со стандартами НАТО, организует участие своих войск в миротворческих операциях НАТО за рубежом и готовит ряд других возможностей для потенциальных будущих миссий, в которых Азербайджан может принять решение участвовать.

Как НАТО оценивает ситуацию в регионе Южного Кавказа и ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией после встречи 8 августа в Вашингтоне?

Э. Гасымов: НАТО приветствует недавнее завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и с нетерпением ожидает подписания и ратификации договора. Это важный шаг вперед в процессе нормализации и вклад в укрепление региональной безопасности.

Какие визиты со стороны представителей НАТО можно ожидать в 2026 году? Рассматривается ли возможность официального визита Генсека НАТО Марка Рютте на Южный Кавказ, в частности в Азербайджан, в следующем году?

Т. Лоренцсон: Между официальными лицами НАТО и азербайджанскими коллегами осуществляются регулярные политические контакты на высоком уровне, и ожидается, что они продолжатся в 2026 году.

Планируется ли участие азербайджанских военнослужащих в учениях НАТО в 2026 году?

Э. Гасымов: В последние годы Азербайджан участвовал в многочисленных учениях НАТО. Страна уже направила запрос на участие или наблюдение за несколькими учениями НАТО в 2026 году.

Должность спецпредставителя Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии сейчас вакантна, идет процесс подбора кандидата. Есть ли продвижение в этом направлении? Насколько для НАТО актуальна сейчас такая должность?

Т. Лоренцсон: Процесс отбора на эту должность продолжается. Надеемся, что в скором времени у нас будет новый Специальный представитель в этом регионе. Это назначение станет важной возможностью для дальнейшего укрепления партнерства НАТО с Азербайджаном и Южным Кавказом в целом.

Благодарю за интервью!