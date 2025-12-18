Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер, который утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 7-10, в высокогорных районах - 10-13 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.