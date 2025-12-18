Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    • 18 декабря, 2025
    • 12:37
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    В Баку и на Абшеронском полуострове 19 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер, который утром сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 7-10, в высокогорных районах - 10-13 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

    прогноз погоды туман служба гидрометеорологии
    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Последние новости

    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    Лента новостей