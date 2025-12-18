Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края РФ.

Как передает Report, об этом сообщило министерство промышленности и торговли региона в своем телеграмме канале.

В информации отмечается, что Уиткофф попробовал икру на обеде в московском ресторане "Савва" перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу", - сказано в сообщении.

Отметим, что встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина состоялась 3 декабря.