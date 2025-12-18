Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 12:44
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края РФ.
Как передает Report, об этом сообщило министерство промышленности и торговли региона в своем телеграмме канале.
В информации отмечается, что Уиткофф попробовал икру на обеде в московском ресторане "Савва" перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу", - сказано в сообщении.
Отметим, что встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина состоялась 3 декабря.
