Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 12:44
    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края РФ.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство промышленности и торговли региона в своем телеграмме канале.

    В информации отмечается, что Уиткофф попробовал икру на обеде в московском ресторане "Савва" перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    "Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу", - сказано в сообщении.

    Отметим, что встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина состоялась 3 декабря.

    США Стив Уиткофф Дональд Трамп икра Хабаровский край Владимир Путин
    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Последние новости

    12:59

    Амруллаев отметил вклад молодых инженеров и архитекторов в восстановление Карабаха

    Наука и образование
    12:51

    Амруллаев: Вузы Азербайджана готовы к сотрудничеству с бизнесом в условиях конкуренции

    Наука и образование
    12:47

    "Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов

    Туризм
    12:45

    Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

    Медиа
    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей