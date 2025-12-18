WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:57
    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff ona Rusiyanın Xabarovsk diyarından qırmızı kürü qutusu aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə regionun sənaye və ticarət nazirliyi öz teleqram kanalında bildirib.

    Məlumatda qeyd olunub ki, S.Uitkoff Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlardan əvvəl Moskvanın "Savva" restoranında nahar zamanı kürünü dadıb.

    "Təam onda o qədər böyük təəssürat yaradıb ki, xüsusi elçiyə bir qutu kürü hədiyyə edilib. Stiv Uitkoff qutunu Donald Trampa aparıb", - məlumatda qeyd edilib.

    Qeyd edək ki, Stiv Uitkoff və Vladimir Putin arasında görüş dekabrın 3-də baş tutub.

    Donald Tramp Vladimir Putin Stiv Uitkoff
    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Son xəbərlər

    13:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatı boksçularımız üçün uğurlu alındı"

    Fərdi
    13:31

    İsrail "Hizbullah"ın Livan ərazisində bütün hərbi infrastruktlarına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:24

    Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

    Daxili siyasət
    13:19

    Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    13:15

    AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

    Elm və təhsil
    13:12

    Braziliya millisinin sabiq futbolçusu "Fluminense" ilə müqaviləsini ləğv edib

    Futbol
    13:12

    "MJ Financial Services" BOKT nizamnamə kapitalını artırır

    Maliyyə
    13:10
    Foto

    Azərbaycan və Oman aqrar sahədə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti