Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 13:46
Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldu İspaniya təmsilçisi "Almeriya"nın səhmlərinin 25 faizini alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Səudiyyə Ərəbistanı investisiya qrupuna məxsus olan Sequnda komandası ilə müqavilə imzalanıb.
