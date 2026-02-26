İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb

    Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 13:46
    Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb

    Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldu İspaniya təmsilçisi "Almeriya"nın səhmlərinin 25 faizini alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Səudiyyə Ərəbistanı investisiya qrupuna məxsus olan Sequnda komandası ilə müqavilə imzalanıb.

    Kriştianu Ronaldu Sequnda İspaniya səhmlər

