"Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов
Туризм
- 18 декабря, 2025
- 12:47
С начала года до 15 декабря Туристический центр "Шахдаг" посетили 300 тыс. туристов.
Как сообщает Report, об этом заявил глава турцентра Рустам Наджафов, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, данный показатель на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Рустам Наджафов также отметил, что за указанный период в гостиницах центра переночевали 174 тыс. туристов, что также на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Последние новости
12:59
Амруллаев отметил вклад молодых инженеров и архитекторов в восстановление КарабахаНаука и образование
12:51
Амруллаев: Вузы Азербайджана готовы к сотрудничеству с бизнесом в условиях конкуренцииНаука и образование
12:47
"Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристовТуризм
12:45
Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государствМедиа
12:44
Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского краяДругие страны
12:43
Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрдВ регионе
12:43
Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских странМедиа
12:40
Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию УкраиныДругие страны
12:37