"Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов

С начала года до 15 декабря Туристический центр "Шахдаг" посетили 300 тыс. туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турцентра Рустам Наджафов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, данный показатель на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Рустам Наджафов также отметил, что за указанный период в гостиницах центра переночевали 174 тыс. туристов, что также на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.