Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    "Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов

    Туризм
    • 18 декабря, 2025
    • 12:47
    Шахдаг с начала года посетили 300 тыс. туристов

    С начала года до 15 декабря Туристический центр "Шахдаг" посетили 300 тыс. туристов.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава турцентра Рустам Наджафов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, данный показатель на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

    Рустам Наджафов также отметил, что за указанный период в гостиницах центра переночевали 174 тыс. туристов, что также на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    "Туристический центр Шахдаг" туристы турпоток Рустам Наджафов
    Bu il "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ni 300 min turist ziyarət edib

    Последние новости

    12:59

    Амруллаев отметил вклад молодых инженеров и архитекторов в восстановление Карабаха

    Наука и образование
    12:51

    Амруллаев: Вузы Азербайджана готовы к сотрудничеству с бизнесом в условиях конкуренции

    Наука и образование
    12:47

    "Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов

    Туризм
    12:45

    Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

    Медиа
    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей