    Bu il "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ni 300 min turist ziyarət edib

    Bu il Şahdağ Turizm Mərkəzini 300 min turist ziyarət edib

    Bu ilin dekabrın 15-nə qədər Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Şahdağ Turizm Mərkəzi" QSC-ni 300 min turist ziyarət edib.

    "Report"un Şahdağa ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mərkəzin sədri Rüstəm Nəcəfov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % artım deməkdir.

    R.Nəcəfov əlavə edib ki, sözügedən dövrdə mərkəzin hotellərində 174 min turist gecələyib ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

