Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 12:43
    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на общую сумму свыше $3,7 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем телеграм-канале.

    "Ожидается, что для этого президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов", - написал он.

    Ключевые соглашения охватят такие сферы, как энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудная промышленность и транспорт.

    Казахстан Руслан Желдибай Япония соглашения Касым-Жомарт Токаев
    Tokayev Yaponiyada 3,7 milyard dollarlıq sazişlərə imza atacaq

    Последние новости

    12:59

    Амруллаев отметил вклад молодых инженеров и архитекторов в восстановление Карабаха

    Наука и образование
    12:51

    Амруллаев: Вузы Азербайджана готовы к сотрудничеству с бизнесом в условиях конкуренции

    Наука и образование
    12:47

    "Шахдаг" с начала года посетили 300 тыс. туристов

    Туризм
    12:45

    Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

    Медиа
    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей