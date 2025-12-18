Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на общую сумму свыше $3,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем телеграм-канале.

"Ожидается, что для этого президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов", - написал он.

Ключевые соглашения охватят такие сферы, как энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудная промышленность и транспорт.