Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

Проблема дезинформации в Азербайджане проявляется все острее по мере роста международного авторитета страны.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

По его словам, дезинформация является общей проблемой для всех тюркских государств. "Особенно в период международных мероприятий, проводимых в нашей стране, мы сталкиваемся с различными клеветническими кампаниями. Они создают замешательство и нестабильность, часто проявляясь в форме ложных историй, цель которых - нанести ущерб нашей репутации", - подчеркнул он.

Исмаилов отметил, что профессиональные СМИ несут двойную ответственность в противодействии этим негативным тенденциям. "Наша главная задача - создавать достоверную, беспристрастную, объективную и ответственную информационную среду в каждой стране. При этом вопросы противодействия дезинформации всегда находятся в центре внимания как в рамках совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, так и на форумах и авторитетных мероприятиях, которые мы проводим вместе с другими тюркскими государствами", - заявил он.