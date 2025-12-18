Амруллаев: Вузы Азербайджана готовы к сотрудничеству с бизнесом в условиях конкуренции

Сотрудничество между частным сектором и высшими учебными заведениями становится необходимостью для выживания вузов в современных условиях жесткой конкуренции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на торжественном мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AzMİU).

"Современные высшие учебные заведения не только открыты для сотрудничества с бизнесом, но и остро нуждаются в подобном партнерстве", - подчеркнул Амруллаев.

По мнению министра, особенно эффективным может стать перенос части производственных процессов непосредственно в образовательную среду: "Перемещение промышленных предприятий, особенно в таких областях, как строительство и архитектура, в учебные заведения приведет к лучшим результатам".

Амруллаев также отметил, что без развития фундаментальных исследований в строительстве, архитектуре и смежных областях достичь серьезных прорывов будет сложно.