Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

Казахстан предложил создать единую экспертную платформу для мониторинга дезинформации в тюркских государствах.

Как сообщает корреспондент Report, с таким предложением выступил заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искaков на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией в Анкаре.

По его словам, для наращивания коллективного потенциала тюркского мира в противодействии дезинформации необходимо реализовать ряд практических мер. В частности, предлагается создать единую экспертную платформу для мониторинга дезинформации, а также проводить регулярные исследования по развитию сетево-аналитических контрмер.

Канат Искaков подчеркнул целесообразность усиления сотрудничества в сфере подготовки новых специалистов. По его словам, среди практических шагов также могут быть поддержка инициатив по фактчекингу, подготовка специалистов по стратегическим коммуникациям и внедрение современных технологий аналитики "больших данных" (big data).