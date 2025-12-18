Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникаций

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 19:29
    Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникаций

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска обсудили перспективы сотрудничества, которые открываются после разблокирования региональных транспортных и коммуникационных маршрутов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны высоко оценили динамику развития сотрудничества Армении с НАТО, подчеркнув, что в результате совместной работы созданы предпосылки для дальнейшего углубления партнерства.

    Мирзоян выразил надежду, что утверждение новой программы двустороннего партнерства позволит дальше развивать отношения.

    Кроме того, на встрече обсуждались различные форматы сотрудничества Армении с НАТО, включая инициативы, направленные на укрепление устойчивости страны и проведение реформ.

    Также замгенсека альянса встретилась с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего партнерства, а также перспективы его развития. Папикян сообщил о проводимых в сфере обороны реформах и процессе преобразования вооруженных сил, подчеркнув важную роль НАТО в этих изменениях.

    Шекеринска подтвердила готовность НАТО продолжать развивать партнерство с Ереваном. Кроме того, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью.

    НАТО Армения Арарат Мирзоян региональные коммуникации Радмила Шекеринска
    Mirzoyan və Şekerinskaya regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılması perspektivlərini müzakirə ediblər
    Mirzoyan, NATO's Šekerinska discuss prospects linked to unblocking regional routes

    Последние новости

    20:24
    Фото

    Лейла Алиева встретилась со спецпредставителем Европейского регионального офиса ВОЗ

    Внешняя политика
    20:23
    Фото

    Вилаят Эйвазов переизбран президентом Федерации стрельбы Азербайджана

    Спорт
    20:21

    Лагард: ЕЦБ сохраняет ставки и отмечает устойчивость экономики еврозоны

    Другие страны
    20:13

    В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

    Происшествия
    20:00

    Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с США

    Другие страны
    19:51

    Уиткофф обсудит с представителями Катара, Египта и Турции соглашение по Газе

    Другие страны
    19:37

    Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФ

    Другие страны
    19:29

    Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникаций

    В регионе
    19:24
    Фото

    Баку и Маскат обсудили создание Фонда прямых инвестиций

    Экономика
    Лента новостей