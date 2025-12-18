Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникаций

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска обсудили перспективы сотрудничества, которые открываются после разблокирования региональных транспортных и коммуникационных маршрутов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны высоко оценили динамику развития сотрудничества Армении с НАТО, подчеркнув, что в результате совместной работы созданы предпосылки для дальнейшего углубления партнерства.

Мирзоян выразил надежду, что утверждение новой программы двустороннего партнерства позволит дальше развивать отношения.

Кроме того, на встрече обсуждались различные форматы сотрудничества Армении с НАТО, включая инициативы, направленные на укрепление устойчивости страны и проведение реформ.

Также замгенсека альянса встретилась с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего партнерства, а также перспективы его развития. Папикян сообщил о проводимых в сфере обороны реформах и процессе преобразования вооруженных сил, подчеркнув важную роль НАТО в этих изменениях.

Шекеринска подтвердила готовность НАТО продолжать развивать партнерство с Ереваном. Кроме того, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью.