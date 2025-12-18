Уиткофф обсудит с представителями Катара, Египта и Турции соглашение по Газе

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф проведет в пятницу в Майами встречу с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции для обсуждения следующего этапа соглашения по прекращению войны в Газе.

Как передает Report, об этом сообщили источники изданию Axios.

По информации источников, США и три страны-посредника считают, что как Израиль, так и ХАМАС замедляют реализацию второго этапа соглашения и заинтересованы в сохранении текущего статус-кво. Встреча направлена на координацию действий и ускорение выполнения ранее достигнутых договоренностей.