Баку и Маскат обсудили создание Фонда прямых инвестиций

Возможности укрепления экономических связей обсудили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Омана Саид бин Мухаммед бин Ахмед Аль Сакри.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что высокий уровень отношений, основанных на взаимном доверии между двумя странами, создает важную основу для расширения экономических и торговых связей.

Стороны подчеркнули важность укрепления правовой и договорной базы для продвижения совместной экономической деятельности, создания Фонда прямых инвестиций Азербайджан-Оман, Рабочей группы по инвестициям и Совместного бизнес-совета Азербайджан-Оман.

На встрече были оценены перспективы расширения сотрудничества в сферах возобновляемой и традиционной энергетики, транспорта, логистики, туризма и др.